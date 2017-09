Une opportunité pour les détaillants de la région de prendre le virage numérique

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) est heureuse d’annoncer un partenariat avec le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) dans le cadre du virage numérique pour les entreprises détaillantes de la région. Les détaillants participants au programme sont sélectionnés sur la base de leur potentiel de transformation numérique par la CCIST et le CQCD.

Rappelons que la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade annonçait le 19 mars 2017 qu’une aide de 4,63 millions de dollars était accordée au Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) afin d’accompagner 1 325 détaillants dans leur virage numérique. Le programme, Virage numérique des détaillants québécois, vise l’accompagnement de 1 325 détaillants du Québec. Le projet s’adresse à des détaillants du commerce de détail qui ont moins de 50 employés et qui désirent s’ouvrir une boutique en ligne ou optimiser une boutique déjà existante.

Une précision importante s’impose. Ce n’est pas un programme de subvention. Le détaillant devra payer sa solution au fournisseur de service choisi. De plus, ouvrir une boutique en ligne nécessite un investissement de temps appréciable. Le programme vous offre par contre un accompagnement complet, gage de réussite de votre migration.

Ce partenariat établi entre la CCIST et le CQCD permettra aux détaillants de la région de Sorel-Tracy de profiter, gratuitement, d’un projet d’accompagnement indépendant et objectif permettant de développer:

Un conseiller en transformation technologique neutre est affecté au détaillant

Un diagnostic sur sa situation d’affaires et ses capacités numériques est posé

Un plan d’action est établi et entendu avec le détaillant

Le conseiller est présent et disponible pour de l’aide et du support pendant la mise en œuvre du plan d’action

Le détaillant participe à une formation en commercialisation dispensée dans un pôle de formation collégiale au Cégep de Sorel-Tracy

Vous êtes un entrepreneur en commerce de détail qui souhaite se tailler une place de choix dans le monde numérique ? Ce projet est tout désigné pour vous. Veuillez communiquer avec la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) pour poser votre candidature.