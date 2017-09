La conférence Employeurs d'ici Riviera connait un franc succès

Le 6 septembre dernier, dans le cadre des conférences « Employeurs d’ici » réalisées par L’Orienthèque, nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Stéphanie Crochetière, technicienne ressources humaines et M. Normand Champagne, directeur d'usine à la Laiterie Chalifoux, maintenant appelé Riviera. Jumelée à une visite exploratoire de la région pour les nouveaux arrivants souhaitant travailler et s’établir dans la grande région de Sorel-Tracy, la conférence a permis à plus de 30 professionnels de découvrir ou redécouvrir cette entreprise.



Mme Crochetière et M. Champagne ont abordé différents sujets en lien avec le recrutement au sein de l’organisation. Les gens ont donc pu en apprendre davantage, entre autres, sur les postes disponibles, les critères de sélection, le déroulement du processus d’embauche, les catégories d’emploi et la façon de postuler. Les deux conférenciers ont aussi donné quelques conseils fort pertinents en matière de recherche d’emploi, répondant ensuite aux questions des participants.



Il s’agissait d’une opportunité unique pour les personnes intéressées par un emploi chez Riviera de se familiariser avec cette structure et ses réalités. De plus, la rencontre a permis de créer un lien plus direct entre les deux parties, but recherché d’une telle démarche.



Mme Crochetière et M. Champagne ont alors eu l’opportunité de bien faire connaître leur entreprise et de recueillir les CV de candidats qualifiés. Nous tenons à les remercier pour leur précieuse collaboration et leur contribution à faire de cet événement une véritable réussite !



Vous êtes un employeur de la région et vous aimeriez rencontrer des candidats potentiels ? Profitez des conférences « Employeurs d’ici » pour parler de votre entreprise et bénéficier d’un accès privilégié à un bassin de main-d'œuvre diversifiée et spécialisée.



Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi et je me ferai un plaisir de vous renseigner davantage sur la démarche à suivre!



Jessica Campeau, chargée d’affaires la Passerelle entreprise

450 730-0181 | jessica.campeau@orientheque.ca