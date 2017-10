Tournée RH Manuvie présenté par la FCCQ en collaboration avec la CCIST!

Les employeurs du Québec font face à une situation de rareté de main-d’œuvre sans précédent qui menace leurs opérations quotidiennes et leur potentiel de croissance. Trouver les bons employés, dans un délai raisonnable et à un coût abordable est de plus en plus difficile. Selon les données du gouvernement du Québec, entre 2015 et 2024, le Québec aura besoin de plus d’un million de travailleurs pour combler les départs à la retraite et la création d’emploi découlant de la progression de l’économie, alors que le nombre de Québécois en âge de travailler est en baisse. Dans ce contexte, seules les entreprises prêtes à faire face à cette réalité demeureront compétitives à long terme.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) a rassemblé des experts de différents champs de compétences reliés aux principaux enjeux des ressources humaines. Cette équipe sera présente dans la région de Sorel-Tracy à la rencontre des entreprises et autres organismes afin de leur offrir une occasion unique d’apprendre comment mettre en place des solutions novatrices pour surmonter les défis qui les attendent en matière de main-d’œuvre.

Pour l’occasion, vous serez en mesure d’entendre des conférenciers de prestige et participer à des ateliers avec les partenaires présents lors de cette journée. De plus, à titre de CRHA, vous pourrez comptabiliser 3 heures de formation pour le programme de formation continue obligatoire de l’OCRHA.

DATE : 16 novembre 2017

LIEU : Hôtel de la Rive

HEURE : 7h30 à 12h00

COÛT : 65.00$ + taxes