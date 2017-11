La Laiterie Chalifoux déménage son comptoir laitier et ouvre un casse-croûte!

Dès le 7 décembre prochain, les clients de la Laiterie Chalifoux pourront se procurer leurs produits frais au tout nouveau comptoir laitier du 493, boulevard Fiset (dans les anciens bureaux administratifs), portant désormais le nom de Chalifoux, casse-croûte – bar laitier – boutique.



Déménager le comptoir laitier dans les anciens bureaux administratifs de l’entreprise familiale rendra son accès beaucoup plus sécuritaire autant pour les clients qui viendront chercher leur plateau de fromages ou leur sac de fromage en grain que pour les familles qui se réuniront sur place, autour d’une crème glacée. De plus, les fervents amateurs de crème glacée se réjouiront d’apprendre que dans les nouveaux locaux du 493, boulevard Fiset, les délices glacés seront servis toute l’année.



Ouverture d’un casse-croûte et d’une boutique

L’ouverture du casse-croûte quant à elle, se fera attendre jusqu’au 18 décembre. Du lundi au vendredi dès 5h30, et dès 6h les samedis et dimanches, notre équipe servira des déjeuners traditionnels, poutine-déjeuner et grilled-cheese. Au menu des dîners et soupers, toute la famille y trouvera son compte grâce à un choix de sept sortes de poutine et de cinq grilled-cheese différents, d’un mac n’ cheese, de burgers, du menu pour enfants et des desserts glacés. « Nous sommes ravis de bonifier notre comptoir laitier en offrant un casse-croûte qui permettra à nos clients de consommer un repas chez nous, dans un décor moderne et chaleureux » souligne Maxime Chalifoux, entouré des partenaires du projet, Alain et Mélanie Chalifoux.



Quant à la boutique, les produits fins du Québec et du Canada sélectionnés complèteront la gamme de produits laitiers Riviera. Il sera possible de créer de toute pièce son panier-cadeau personnalisé.