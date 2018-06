Deux repas-conférences présentés par de jeunes entrepreneurs inspirants !

Le Salon des affaires de Sorel-Tracy est heureux de vous convier à deux repas-conférences en compagnie de deux jeunes entrepreneurs inspirants, le jeudi 24 mai à l’Hôtel de la Rive.

« Cette année, nous présenterons des entrepreneurs de la relève car c’est un phénomène qui est vraiment dans l’air du temps. Nous voyons de plus en plus de nouveaux visages d’entrepreneurs apparaître dans notre région. Cette relève est précieuse pour reprendre le flambeau des baby-boomers; elle fait souvent preuve d’imagination et de créativité, comme on pourra le constater lors du Salon », affirme Laurent Cournoyer, promoteur du Salon des affaires de Sorel-Tracy, président-directeur général de Cournoyer communication marketing et de CJSO 101,7 FM.

Procurez-vous vos billets dès maintenant !

La mise en vente des billets est débutée pour ces deux repas-conférences qui sont organisés par la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) et présentés par la Desjardins.

Le dîner-conférence sera donné par Martin Delarosbil, président-directeur général de La Recharge.ca : Happy Culture : miser sur le bonheur des employés»

DATE : Jeudi 24 mai de 11h30 à 13h15

COÛT : Membres de la CCIST et exposants: 40 $*. Non-membres : 50 $*

Le souper-conférence sera donné par Étienne Crevier, fondateur et directeur général de BiogeniQ : Entreprendre avec cœur et passion

DATE : Jeudi 24 mai de 17h30 à 19h15, dans le cadre du Souper-gala apprentis entrepreneurs COÛT : Membres de la CCIST et exposants : 45 $*. Non-membres : 55 $* *Taxes en sus

À propos de ces deux jeunes entrepreneurs

Martin Delarosbil est cofondateur de La Recharge.ca, qui se spécialise dans les solutions d’impression et rayonne au Québec. Grâce à son essor fulgurant des dernières années, La Recharge.ca trône parmi les 500 entreprises ayant connu la plus forte croissance au pays au cours de la dernière année selon le palmarès Profit 500 de Canadian Business.

L’entreprise a remporté de nombreux prix, dont en 2012 le prestigieux prix de PME DE L’ANNÉE lors du 32e concours provincial Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Étienne Crevier - Détenteur d’une formation en biochimie et en génétique moléculaire de l’Université de Montréal, Étienne rêvait d’intégrer le code génétique des patients dans leur dossier médical, comme c’est le cas pour les allergies et le groupe sanguin.

À 23 ans, il a fondé BiogeniQ, devenue une référence au pays et acquise en février 2018 par le Groupe Biron. Étienne a également fait un MBA au MIT de l’Université d’Harvard pour les gestionnaires exécutifs dans le domaine de l’innovation et des technologies. Il est maintenant directeur du développement corporatif du Groupe Biron tout en restant directeur général de BiogeniQ.

Plusieurs ateliers-conférences gratuits

Le Salon offrira également une tribune supplémentaire à plusieurs exposants par des ateliers-conférences gratuits qui seront présentés dans le salon aménagé au centre de la salle Richelieu, entouré par les kiosques des exposants.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour y participer. Quatre ateliers-conférences sont déjà prévus et d’autres pourraient s’ajouter.

14h à 14h30 : Mathieu Beaufort, CRHA

Vice-président de 1MPACT Partenaires d’affaires

Et si le #Metoo s’invitait dans votre entreprise ?

15h à 15h30 : Paul Fancellu

Consultant en solutions d’affaires (Consultant Business Solutions)

Président et fondateur de PO7 Consultation

Prévenir et réduire les pertes pour générer plus de profits

16h à 16h30 : Sylvain Boulianne, pcc

Président et coach d’affaires certifié

Six clés du leader pour bâtir une équipe performante et pérenne

17h à 17h30 : Valérie Jolicoeur

Conseillère Web en logiciels spécialisés chez ACCEO Solutions

Le commerce électronique; tout le monde y trouve son compte!

Pour réserver vos places aux deux repas-conférences, veuillez contacter la CCIST au 450 742-0018, à info@ccist.ca ou acheter vos billets en ligne sur www.ccist.ca.