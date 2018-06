Clôture Sorel-Tracy célèbre ses 25 ans

Le 25 mai dernier, Clôture Sorel-Tracy soulignait ses 25 ans d’existence, et ses 10 ans sous la propriété de Sylvain Salvas.

Sous un chapiteau, à son lieu d’affaires du 1272, chemin des Patriotes à Sorel-Tracy, l’événement a réuni près de 120 personnes; des gens de la communauté d’affaires, des clients, des fournisseurs, des professionnels, les employés, et les parents et amis. En plus de célébrer les 25 ans de Clôture Sorel-Tracy, la soirée soulignait également l’acquisition de Clôtures Sécuribec par Sylvain Salvas, une entreprise bien établie sur la Rive-Sud de Montréal depuis 30 ans.

Lors de son allocution, Monsieur Salvas a rappelé l’histoire de l’acquisition de l’entreprise d’Yves Bérard et Claire Mandeville, alors qu’il était âgé de 27 ans.

« À mes yeux, ce fut un match parfait. Clôture Sorel-Tracy était tout ce que je rêvais; une entreprise renommée, respectée et surtout à l’image de ce que je souhaitais ». Des entrepreneurs reconnus de la région de Sorel-Tracy, Éric Durand des Aciers Richelieu et Sylvain Descheneaux de Construction Sorel, ont également pris la parole à tour de rôle, pour rendre hommage à Sylvain Salvas.

Depuis 25 ans, Clôture Sorel-Tracy a installé plus de 1 500 000 pieds linéaires. La croissance majeure de l’entreprise au cours des dix dernières années, a permis à l’équipe de réaliser des contrats pour le Gouvernement du Canada et la Défense Nationale, pour Rio Tinto, les Aciers Richelieu, et pour Construction Sorel à Fermont et à la Baie James, entre autres.



Clôture Sorel-Tracy

Clôture Sorel-Tracy est le maître d'oeuvre dans tous les aspects de l'industrie de la clôture. Que ce soit pour des rampes d'aluminium, une clôture résidentielle, commerciale ou industrielle ou de type ornemental en passant par des barrières motorisées, l'entreprise fait affaires avec une multitude de fournisseurs pour tous ses produits, et possède l'expertise pour en assurer la vente et l'installation grâce à son équipe d’une trentaine d’employés.