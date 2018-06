Me Serge Mercier nommé bâtonnier  de la section de Richelieu

Depuis le 4 mai dernier, Me Serge Mercier est le nouveau bâtonnier de la section de Richelieu.

Pratiquant le droit civil, commercial et familial à Sorel-Tracy depuis plus de 30 ans,

Me Mercier a accepté le mandat de bâtonnier de la section de Richelieu pour la prochaine année. « Nous avons, comme membres du Barreau, le privilège d’exercer une des professions les plus nobles et exaltantes, nous devons contribuer résolument à améliorer l’accès à la justice pour l’ensemble des justiciables quels qu’ils soient, de façon à réduire les délais ainsi que les coûts » souligne-il.



À titre de bâtonnier de la section de Richelieu, Me Mercier représente 702 membres, répartis dans quatre districts judiciaires : Richelieu, Saint-Hyacinthe, Beauharnois et Iberville.

Pendant son mandat, l’avocat s’attardera aux chantiers du Barreau du Québec en cours, soit; la création d’une fédération des avocates et des avocats du Québec, l’amélioration des infrastructures, spécialement le Palais de justice de Saint-Hyacinthe, et l’informatisation du système de la justice. Diverses préoccupations seront également abordées, soit de travailler à l’amélioration des tarifs d’aide juridique, de favoriser l’implantation d’un crédit d’impôt pour les justiciables en matière familiale et vices cachés, de valoriser la médiation pour résoudre les différends et de diminuer les délais pour la tenue des conférences de règlement à l’amiable.

Le Barreau de Richelieu

Le Barreau de Richelieu est l'un des 15 barreaux de sections qui représentent les régions du Québec. Bien qu'ils délèguent des représentants au Conseil général du Barreau du Québec et qu'ils y ont droit de vote, les barreaux de sections sont indépendants du Barreau du Québec.

Tous les avocats du Québec sont membres à la fois du Barreau du Québec et du barreau de section de la région dans laquelle ils exercent leur profession.