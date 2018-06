Lussier Dale Parizeau classé dans les 500 premières entreprises au Québecb

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Lussier Dale Parizeau fait part de sa 187ème place dans le classement annuel du journal Les Affaires. Son entrée il y a deux ans dans les 500 premières entreprises parmi les 257 000 que compte le Québec et sa progression depuis la 212ème place sont d’excellents indicateurs de sa performance.

«Cette position témoigne de la croissance constante qui caractérise notre entreprise centenaire qui protège le patrimoine de milliers de personnes et d’entrepreneurs au Québec. Elle laisse aussi entrevoir notre dynamisme et notre innovation à travers l’étendue de notre offre globale de services et en consolidant le caractère régional et provincial de notre présence» souligne Patrice Jean, Président et chef des opérations de Lussier Dale Parizeau.

À propos de Lussier Dale Parizeau

Solidement implanté dans le paysage régional avec pas moins de 26 succursales à travers tout le Québec, Lussier Dale Parizeau est aussi le plus important courtier d’assurance de la province. Riche d’un portefeuille complet de solutions d’assurance et de services financiers, il offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience client unique. 750 personnes réparties dans les succursales régionales travaillent à satisfaire les clients.

Propriété de la famille Lussier depuis plus de cent ans, le siège social de Lussier Dale Parizeau est situé à Sorel-Tracy.