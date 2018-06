La Fondation de l'entrepreneurship lance 42 vidéos pour vous aider

La Fondation de l’entrepreneurship est fière de lancer 42 vidéos évocatrices des nombreux bénéfices du mentorat pour entrepreneurs tel qu’il est offert au sein du Réseau M. Réalisé grâce à une aide financière du Secrétariat à la jeunesse, ce projet aussi unique qu’ambitieux vise à démystifier cette forme d’accompagnement incontournable, mais trop souvent méconnue auprès des nouvelles générations d’entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans du Québec.

Un regard humain sur la vie des entrepreneurs Parfois touchante, parfois teintée d’humour, chaque capsule est à la fois un témoignage illustrant les différents défis et réalités vécus par les entrepreneurs et la démonstration concrète des nombreux impacts positifs du mentorat. Le projet représente aussi une incursion dans l’univers d’entrepreneurs plus aguerris, les mentors du Réseau M, ce qui permet de mettre en relief le vécu des jeunes entrepreneurs et de créer un dialogue entre les générations d’entrepreneurs du Québec.

« L’intention d’entreprendre des jeunes a plus que triplé en 9 ans, pour atteindre 40,9 % en 2017, mais nous savons également que trois propriétaires sur cinq ferment leur entreprise avant de passer le cap des cinq ans1. Le besoin de se faire accompagner par un entrepreneur d'expérience n’a jamais été aussi important et nécessaire, le Réseau M est là pour ça », a déclaré Pierre Duhamel, directeur général de la Fondation de l’entrepreneurship.

Quatre séries ont été créées afin d’aborder l’entrepreneuriat et le mentorat sous différents angles. Doser sa motivation, préserver sa santé mentale, apprendre à déléguer ou encore entreprendre à l’international sont quelques-uns des thèmes qui s’y retrouvent.

• Vivre sa passion : la passion est ce qui motive tout entrepreneur. Quel rôle le mentorat joue-t-il pour la conserver dans le temps?

• Trouver son équilibre : être entrepreneur, c’est être un funambule et pour ne pas perdre pied, le mentorat est l’une des clés.

• Entreprendre et persévérer : s’associer, vivre une croissance, acquérir une entreprise... l’entrepreneuriat révèle de nombreux défis au fil du temps, mais le mentor est toujours présent.

• Challenger et inspirer : suivez le guide pour briser les préjugés et découvrez le mentorat de façon ludique!

Pour rejoindre cette clientèle, la Fondation mettra en place une stratégie de diffusion, principalement sur les médias sociaux, qui s’échelonnera sur plusieurs mois. Les vidéos seront également un formidable outil de promotion du mentorat pour entrepreneurs pour les 48 organismes porteurs qui font partie du Réseau M et offrent ce service dans leur localité.

« La nouvelle vidéothèque, lancée aujourd’hui, est un bel exemple qui démontre la façon dont le mentorat et de dialogue intergénérationnel peuvent contribuer à soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leurs aspirations. C’est avec la volonté du Gouvernement du Québec que ce rapprochement entre les générations – dans ce cas-ci, entre les jeunes chefs d’entreprise et les entrepreneurs et entrepreneuses d’expérience – s’enracine dans le quotidien des gens, et c’est grâce à une initiative comme la vôtre que nous pourrons y arriver. Je me réjouis également de voir que la Fondation de l’entrepreneurship a choisi d’emprunter la voie du numérique pour poursuivre ses objectifs, ce qui s’inscrit dans le virage entrepris par le gouvernement », Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse.

Une collaboration exceptionnelle pour la réalisation du projet

La Fondation a pu compter sur de nombreux partenaires et entrepreneurs des quatre coins du Québec. Soulignons la participation de 16 organismes porteurs du Réseau M qui ont permis de découvrir des entrepreneurs talentueux et dévoués. Au total, 32 entrepreneurs (23 mentorés et 9 mentors) provenant de 12 régions du Québec, ont eu la générosité de se confier à la caméra sur leur expérience du mentorat, mais aussi sur leur quotidien d’entrepreneurs. Parmi eux, Simon Philibert, Les Productions SMP et Pierre Roy, mentor, de la cellule Innovation et développement Manicouagan sur la Côte-Nord ont participé au projet. Parmi eux, Sylvain Dubé de SD électronique, mentoré à la Société de promotion économique de Rimouski, a participé aux vidéos.

Vous pouvez déjà visionner plusieurs vidéos au : www.reseaum.com/videos. La totalité des 42 capsules sera disponible dès juillet 2018.