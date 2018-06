Du dépliant à la vitesse web 3.0, de Sorel-Tracy à toute la Rive-Sud

Chef Audrey Gendron est toujours à l’avant-garde, et surtout ne laisse aucune opportunité lui filer entre les doigts!

« On ouvre les portes en octobre 2014, au 2, rue George. Les premiers plateaux de chez Audrey Traiteur quittent la cuisine, destinés à une clientèle de goût, fidèle et audacieuse. Deux ans plus tard, une opportunité s’offre à nous alors que le 58, Augusta est à louer, espace permettant l’agrandissement souhaité pour satisfaire une clientèle croissante et branchée : c’est là que le Café Audrey Traiteur naît.»

« En grande partie aussi grâce à la générosité d’Annick de Chez décor à cœur qui accepta de déménager pour nous faire place et troqua son local pour un plus grand à une boutique de chez nous. Tout ceci a été possible grâce à la participation de nos amis et le support de nos fournisseurs. Nous avons donc fait le saut! » Une cuisine traiteur, une section Café et une section Bistro. Du coup, bien sûr, la première terrasse Augusta à pousser en été 2017 et, il y a un mois, la deuxième terrasse Prince s’installe à son tour. Pour un total de 108 places assises.

Ce n’est pas tout… Ce qui est extraordinaire, c’est l’arrivée du web chez Bistro Audrey Traiteur. « C’est avec grand plaisir et fierté que nous vous présentons notre nouveau site web, imaginé avec l’intention de mieux vous servir, chers clients, entrepreneurs et organisateurs. De par la conception, l’intelligence et la participation de l’Agence Caza, nous vous mettons en mode 3.0.»

Vous avez deviné? La commande en ligne est maintenant disponible. Consigne : simplicité d’utilisation, rapidité d’exécution, excessivement intuitif, des rabais et, bien évidemment, très joli! Plus de 17 appétissantes boites à lunch bien garnies sont disponibles. Dans cette même sélection, vous retrouverez de magnifiques salades-repas généreuses et savoureuses. Chaque boite à lunch comprend une salade, un dessert, crudités, fromage et… amour. La livraison est disponible de Longueuil à Trois-Rivières, et pour notre belle et grande région de Sorel-Tracy c’est gratuit!

Constamment soucieuse de vous offrir des services à la hauteur de vos attentes, on peut voir la galerie-photo et commander au www.traiteuraudreygendron.com.