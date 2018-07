C’est jeudi dernier, le 28 juin, qu’avait lieu l’inauguration officielle de Statera – La 104e île, l’attraction touristique située sur le Quai du Traversier de Sorel-Tracy. Plus de 375 invités étaient réunis à cet événement de grande envergure.

Parmi ceux-ci, nous pouvions compter représentants des médias, élus, dignitaires, ainsi que tous les partenaires de ce projet, tant attendu par la communauté de la région de Sorel-Tracy.

La soirée, présentée sous forme de cocktail dînatoire, avait d’abord lieu au Cabaret Les Années Folles, restaurant adjacent au site de Statera. Cette formule invitait les convives à aller à la rencontre de tous les autres acteurs de l’univers Statera.

Lors des discours protocolaires, monsieur Serge Péloquin (photo), le maire de la Ville de Sorel-Tracy, a été le premier à s’adresser aux invités. Le début de son discours a certainement mis l’emphase sur les nombreuses années de travail derrière le projet : « Je vais vous dire, ça fait peut-être 21 ans que j’attends pour vous adresser la parole ce soir ». Il a énoncé toutes les grandes étapes que le projet a traversées, de ses années embryonnaires, 20 ans plus tôt, jusqu’à cette soirée d’inauguration.

C’est ensuite le concepteur du projet, monsieur Jacques Larue, du studio de création montréalais cadabra, division créative de XYZ Technologie Culturelle, qui a pris la parole. Celui-ci s’est exprimé à propos du soutien sans précédent de tous les gens présents, ainsi que des hauts standards de qualité du projet. « On travaille un peu partout à travers le monde et vous n’avez rien à envier aux autres au niveau de la qualité du produit présenté. J’espère que vous aurez autant de plaisir à vivre ces expériences qu’on en a eu à les créer », a souligné monsieur Larue.

Le discours de monsieur Benoît Théroux, président du conseil d’administration du RIRÉRST-Statera, s’est accompagné du cocktail Statera, distribué à tous les invités, afin que tous puissent porter un toast au succès de ce projet légendaire qui marquera la mémoire collective. « C’est un grand moment chargé d’histoire, d’émotion, de persévérance et d’énergie que nous célébrons ce soir », a déclaré monsieur Théroux, manifestement saisi par toute l’émotion qu’entraine sans conteste la concrétisation d’un rêve d’une telle envergure. Celui-ci a remercié tous les collaborateurs du projet.

L’un des points importants ressorti des discours des trois intervenants : le fait qu’au fil des années, Statera s’est métamorphosé pour devenir, non plus le projet d’un seul homme ou d’un seul groupe, mais bien un projet issu du milieu et par le milieu. C’est maintenant devenu le projet de toute la communauté unie de la région de Sorel-Tracy. Il faut le faire rayonner, et tous le porter haut et loin en tant qu’ambassadeurs.

Par la suite, les entreprises étant des partenaires de l’Archipel ont été invitées à dévoiler leurs Grands Hérons, acquis dans le cadre de la campagne de financement de Statera, Mon héron, Notre légende. Les hérons, tous décorés différemment par des artistes, petits ou grands, professionnels ou pas, au choix des entreprises partenaires, ont tous été révélés en même temps, au même signal. Ce fut un moment fort de la soirée.

Les convives ont alors été invités à se déplacer autour du dôme Statera, qui se trouve à l’extérieur, sur le Quai du Traversier, pour sa première illumination officielle. C’est monsieur Théroux, accompagné de monsieur Péloquin, ainsi que de monsieur Steve Morin, directeur exécutif ressources humaines chez Rio Tinto Fer et Titane, partenaire principal de Statera, et de monsieur Sylvio Bouchard, représentant de Desjardins, partenaire d’expérience, qui ont participé à cette illumination protocolaire. Monsieur Christian Bouchard, expert-conseil en développement touristique, a ensuite déclaré Statera – La 104e île officiellement ouverte.

Les festivités se sont conclues par des représentations de la projection 360° Statera – Le fleuve qui marche à l’intérieur du dôme, auxquelles tous les invités ont pu assister.

L’attraction touristique étant dorénavant ouverte au grand public, nous vous invitons dès maintenant à venir nous visiter et à devenir à votre tour des Stateriens et des Stateriennes! Nous espérons ainsi que la magie de Statera – La 104e île se propagera partout à travers le Québec cet été!