3 solutions pour diminuer ses frais de gestion

Toute entreprise est soumise à des frais de gestion, qui peuvent varier selon sa taille, son secteur ou encore son volume d’activité. Mais dans tous les cas, il est souvent possible de diminuer les frais de gestion. Voici 3 solutions :

La location de bureau à la carte

D’abord, les locaux font partie des frais de gestion les plus importants d’une entreprise. Commencez donc par réduire ce poste de dépenses. Si vous travaillez dans une petite structure, il peut être intéressant d’ opter pour la location de bureau au Québec . Au lieu de posséder vos propres locaux ou de louer tout un bâtiment / étage – ce qui est rapidement très coûteux – vous profitez ainsi de bureaux parfaitement adaptés à vos besoins.

Cette solution flexible vous permet de louer un bureau ou même une salle de réunion pendant quelques heures, plusieurs jours ou même un mois et plus. Et sur place, vous accédez à toutes les facilités mises à votre disposition (machine à café, imprimante, internet…). Une option avantageuse pour une start-up par exemple !

L’externalisation

Ensuite, la masse salariale est un autre poste de dépenses très important. Il représente des charges incompressibles puisque vous devez payer vos employés chaque mois, quelle qu’ait été leur charge de travail ou l’intensité de l’activité de votre entreprise.

Afin de limiter ces frais de personnel, pensez à l’externalisation. L’idée est de confier certaines tâches à des prestataires externes, pour gagner en flexibilité et faire des économies. En externalisant uniquement ce que vous voulez, quand vous en avez besoin, vous ne payez que pour le travail effectivement réalisé. Et vous n’avez pas à subir les contraintes liées au personnel : locaux, matériel, charges sociales, congés payés, absences pour maladies, etc.

Les achats en gros

Vos frais de gestion incluent aussi tous les achats de matériel, d’équipements, de logiciels, etc. Si vous voulez faire des économies à ce niveau, vous avez intérêt à passer des commandes en grosses quantités. Par exemple, achetez toutes vos fournitures auprès du même fournisseur. Cela vous aidera à obtenir des rabais.

Et lorsque vous achetez des licences pour des logiciels, comparez bien les offres pour faire de meilleures affaires. Souvent, l’ajout d’un utilisateur ne coûte pas beaucoup plus cher. Si vous envisagez d’embaucher prochainement, il peut donc être intéressant d’acheter directement quelques licences en plus.

Et en complément, pensez également aux optimisations fiscales !