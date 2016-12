Spectacle de Funambule à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du groupe Funambule, le dimanche 19 juin à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Funambule est une formation musicale au contenu 100 % original, de style populaire acoustique avec une touche de jazz, constituée de quatre musiciens qui ont pour piliers deux compositeurs et amis de longue date, Magalie Bélanger et Patrice Courchesne. À ce jour, ce projet qui avait commencé naïvement et sans attentes a fait beaucoup de chemin. Les dernières années furent marquées par plusieurs spectacles ici et là, une entrevue à MaTV Sorel-Tracy et MaTV Lanaudière ainsi qu'un album en route pour la fin 2016, sans oublier leur démo « Le Néant Bleu ». Exprimant cette recherche perpétuelle de l'équilibre dans nos vies, le nom « Funambule » décrit parfaitement le style transmis par le biais de leur musique et de leurs textes; un équilibre musical qui aide à s'évader. Ajoutez à cela des harmonies vocales impressionnantes et réconfortantes et vous obtenez une expérience musicale inoubliable!



Exposition de Richard Paul jusqu’au 31 juillet prochain

L’exposition de l’artiste Richard Paul se poursuit jusqu’au 31 juillet à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. À compter du 20 juin, les heures d’ouverture seront de 8 h 30 à 17 h 30 tous les jours.

Expositions de photos extérieures à la Maison des gouverneurs et au parc Regard-sur-le-Fleuve jusqu’au 12 octobre

Rappelons que l’exposition de photos extérieures Les couleurs de la pluie de François Gagnon se poursuit à la Maison des gouverneurs. De plus, les photographes amateurs du Club photo Sorel-Tracy présentent également l’exposition Couleurs au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.