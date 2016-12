La fête nationale sera célébrée au centre-ville et au parc Regard-sur-le-Fleuve le 23 juin

Les festivités de la fête nationale du Québec, organisées par la Ville de Sorel-Tracy, auront lieu le 23 juin, au parc Regard-sur-le-Fleuve et au centre-ville qui sera d’ailleurs décoré pour l’occasion aux couleurs du Québec. Les restaurateurs et tenanciers vous attendent dès 17 h pour prendre un bon repas et ils offriront également de l’animation après les festivités au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Sur le site du parc Regard-sur-le-Fleuve, les familles sont invitées à venir pique-niquer dès 16 h et pourront profiter de l’animation sur le site et des jeux gonflables.

La partie spectacle des festivités à Regard-sur-le-Fleuve sera assurée par le groupe Les Mouches du Capitaine, formé de Bruno Isabelle, Benoît Laroche, Magalie Bélanger, Simon Sarrazin, Charles Deguise, Jérémy Paquette et Jean-François Massicotte. Ils vous proposeront un spectacle énergique et festif avec un répertoire 100 % québécois. Plaisir garanti!



Voici l’horaire des festivités qui se dérouleront le 23 juin :