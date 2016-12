La Fête au centre-ville : une programmation variée et gratuite pour tous les goûts du 5 au 10 juillet !

La Ville de Sorel-Tracy a dévoilé la programmation de la Fête au centre-ville qui aura lieu du mardi 5 juillet au dimanche 10 juillet. Chaque journée de festivités comptera deux spectacles en soirée présentés dans le carré Royal. L’Harmonie Calixa-Lavallée sous la direction de Josée Laforest avec la participation d’Alain Dumas; 2e Rue du Centre, Jim Zeller et Carl Tremblay, Marie-Pier Gamache, Brian Tyler, Sideline, Nicolas Pellerin avec Stéphane Tellier, le Berth rock’n blues band dans un hommage à John Lennon et Georges Harrison et les Beach Bums se succéderont sur la scène du carré Royal.

Des 5 à 7 pour la famille, de la danse en ligne et des performances artistiques viennent compléter l’animation dans le carré Royal dont l’ambiance musicale sera confiée à André Rioux et son concept mélodie souvenir. Toutes les activités sont gratuites et les rues entourant le centre-ville seront fermées à la circulation automobile durant les 6 jours.

À ces festivités s’ajouteront également la traditionnelle vente-trottoir et des spectacles dans les bars ou restaurants du centre-ville et ce, grâce à la collaboration des marchands et des tenanciers. Les courses du Festival auront aussi lieu le mercredi 6 juillet en soirée.

Le Service des loisirs de la Ville, et son directeur Benoit Simard, s’occupe de la coordination et de la programmation des festivités. « Notre objectif est d’offrir des fêtes mettant en vedette en grande partie des artistes locaux. Heureusement, il y a beaucoup de talent dans la grande région de Sorel-Tracy et ce sera une belle occasion de mettre en valeur les artistes de chez nous. La programmation de la Fête incitera les gens à se rassembler au centre-ville pour prendre part aux festivités et s’amuser en toute simplicité», explique M. Simard.

La gratuité de la Fête au centre-ville est rendue possible grâce à la Ville de Sorel-Tracy, Molson, Rio Tinto Fer et Titane, Desjardins, le journal Les 2 Rives/La Voix, Sonic et Vilmik.

Pour consulter la programmation complète de la Fête au centre-ville, consultez le site web de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca. Pour toute autre information, communiquez avec le 450 780-5600 ou le 450 746-9441.