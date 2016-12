River&Blocks et Caroline Savoie seront au programme des soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente River&Blocks le lundi 27 juin, au parc de la Terrasse-Duvernay et Caroline Savoie le mercredi 29 juin, au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les spectacles sont présentés à 19 h.

River&Blocks

River&Blocks, ce sont deux voix, une guitare et des percussions interprétant les grands classiques pop-folk francophones et anglophones. Le duo harmonieux est composé de Jany Provost à la voix et aux percussions et de Philippe Paquet à la guitare et aux harmonies, tous deux diplômés au collégial en musique. Bref, une complicité incroyable, des voix mélodieuses, des musiciens d’expérience, vous ne pouvez pas manquer River&Blocks.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Caroline Savoie

Grande gagnante de l’édition 2015 du Festival international de la chanson de Granby, Caroline Savoie suit le chemin de son cœur en présentant les chansons de son premier album, dont la sortie est prévue à l’automne 2016. Cette auteure-compositrice-interprète saura vous séduire avec son timbre de voix chaud et puissant, son naturel désarmant et son âme voyageuse et sensible. Ses textes habilement ficelés, inspirés de son quotidien, vous transporteront en voyage avec elle.

En cas de pluie, le spectacle est présenté au centre culturel.

Consultez le site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca) pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.