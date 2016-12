Kasual et Antoine Lachance seront au programme des soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente Kasual le lundi 11 juillet, au parc des Roitelets et Antoine Lachance le mercredi 13 juillet, au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les spectacles sont présentés à 19 h.

Kasual

Duo musical dynamique au répertoire varié. Karolane Millette et Jean-Philippe Comeau revisitent la chanson populaire en ajoutant leur couleur. Vous serez ravis d’entendre des airs connus d’hier à aujourd’hui en allant de Vincent Vallières à Cindy Lauper, en passant par The Beatles et Adèle. Il y a en aura pour tous les goûts!

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Antoine Lachance

Antoine Lachance, finaliste à l’édition 2014 du Festival international de la chanson de Granby, est fin prêt à dévoiler son tout premier opus Cimetière d’avions. Entre sa pop-épique et l’intensité de ses textes, le mélomane met en musique son cri du cœur des dernières années. Avec un angle tant humoristique qu’émouvant, il chante le décès de son père, sa victoire contre les dépendances, ses histoires d’amour en montagnes russes et son observation de l’existence humaine.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Consultez le site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca) pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.