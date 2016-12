Spectacle de danse Grand jeté d’encre le 17 juillet à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de danse Grand jeté d’encre, le dimanche 17 juillet à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Spectacle à la fois enveloppant et étonnant réunissant poésie et danse dans un mariage où vous serez enivré par l’intensité des mots et des gestes. Grand jeté d’encre vous convie à une rencontre poétique chorégraphiée sur les mots de l’auteur Anne Peyrouse. Par un jeu de déambulation, prônant un style de danse physique et dynamique, vous découvrirez quatre moments intimes où se côtoient réflexions, sentiments et tensions sur les thèmes de l’envolée, de la complicité, des limites du corps et du chant au désir. Vous dansez n’importe où dans un carré de sable, un cercle de drames humains. Vous assurez la bonne marche, mais rien, non rien ne peut retenir la substance invisible de l’être. Laissez-vous séduire par cet univers de la poésie du mouvement et des mots.

Exposition de Richard Paul «wet on wet» jusqu’au 31 juillet

Rappelons que l’exposition de l’artiste Richard Paul se poursuit jusqu’au 31 juillet à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public de 8 h 30 à 17 h 30, tous les jours.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.