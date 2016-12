La Fête au centre-ville : un succès populaire malgré la mauvaise température

Du 5 au 10 juillet, les citoyens de la grande région de Sorel-Tracy ont pu profiter gratuitement de spectacles et de nombreuses autres activités ce qui a contribué au succès populaire de la Fête au centre-ville. L’objectif de présenter une fête modeste et rassembleuse selon les attentes maintes fois exprimées par les citoyens et les commerçants a été atteint. Cependant, la mauvaise température du week-end dernier a forcé l’annulation des jeux gonflables, de la fête foraine et de la balade à vélo. Quant au bilan financier de l’événement, il sera présenté au conseil municipal lors de la séance publique du 15 août prochain.

Le maire Serge Péloquin souligne le travail colossal effectué par les employés et les bénévoles de même que l’excellente collaboration des partenaires impliqués dans l’événement. « Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe du Service des loisirs de même que tous les autres services de la Ville qui ont mis la main à la pâte afin que tout soit prêt, et ce, malgré des délais très courts. Je salue également la participation des commerçants et des tenanciers pour la tenue de la vente-trottoir et pour l’animation des rues du centre-ville. Chapeau également aux artistes locaux qui nous ont démontré tout leur talent, et ce, malgré des conditions climatiques pas toujours évidentes !

Finalement, je me dois de remercier chaleureusement tous les commanditaires qui ont nous ont fait confiance et ont contribué à la tenue de ces 6 jours de festivités. Grâce à la collaboration de tous les intervenants, nos citoyens se sont réappropriés le carré Royal et le centre-ville pour fêter en toute simplicité !»

Par ailleurs, le maire de Sorel-Tracy et le conseiller du quartier, Jocelyn Mondou se réjouissent de la réaction positive des participants face à cette nouvelle initiative de la municipalité.