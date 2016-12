Fermeture officielle de la Coop J.E.T. de Sorel-Tracy

L’été 2016 tire à sa fin et le projet de la Coop J.E.T. termine également sous peu sa saison estivale. Pour l’occasion, une fermeture officielle a été organisée par tous les coopérants et coopérantes le 18 août dernier. Parrainée par le Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel (CJE), la coopérative regroupe des jeunes âgés de 13 à 17 ans, désirant offrir leurs services aux résidents et aux entreprises de la région de Sorel-Tracy.

Afin de souligner les efforts des jeunes tout au long de l’été, les coopérants et coopérantes ont fait une journée sportive sous le thème de la coopération. Durant la saison estivale 2016, la Coop J.E.T. a offert des services tels que la peinture, la tonte de pelouse, l'entretien ménager et l'aménagement paysager. Les jeunes coopérants ont été soutenus et accompagnés par deux animatrices, Laurianne Routhier et Rachel Gauthier ainsi que des acteurs de la communauté. Les coopérants tiennent à remercier leurs nombreux partenaires et commanditaires ayant contribué au succès de cette 26e édition de la Coop J.E.T.

« L'année 2016 de la coopérative résumée en un mot serait "parfaite" selon moi. Avec des coopérants passionnés et à fond dans le projet, et l'arrivée d'idées innovatrices et leur implication à 150%, nous n'avons rien pu faire d'autre que de battre des records. Espérons que la Coop. J.E.T. continuera à ce rythme effréné, pour qu'un jour toute la ville sache qui nous sommes, et ce, à leurs avantages! » a expliqué Samuel Therrien, président de la Coop J.E.T. 2016 lors de cet événement.

Mais qu’est-ce que la Coop J.E.T. de Sorel-Tracy?

La Coop J.E.T. est une coopérative de travail qui regroupe 15 coopérants qui offrent leur service à la communauté pendant la période estivale. Ensemble et avec l’appui de leur communauté, ils relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif afin de se créer un emploi dans leur localité. L’expérience se caractérise par son aspect pédagogique. Elle offre aux jeunes un espace, des moyens et des ressources leur permettant d’assumer la prise en charge de leur entreprise. Ils se familiarisent ainsi avec les rouages du marché du travail, de la gestion coopérative et de l’exercice démocratique du pouvoir.

La Coop J.E.T. tient à remercier ses partenaires : la CDRQ de la Montérégie et le Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel. De plus, il est important de souligner l’apport financier de nos précieux commanditaires : Rio Tinto, Fer & Titane, les Caisses Desjardins, CLD Pierre-De Saurel, Louis Plamondon - Député du Bas-Richelieu, Nicolet et Bécancour et la COOPSCO Cégep de Sorel-Tracy.