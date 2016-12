Sainte-Victoire en Fête, de retour pour une 6e année!

Voir la galerie de photos

L’événement victoirien par excellence, Sainte-Victoire en fête, revient pour une 6e année, avec, comme partenaire majeur, Paillé Chevrolet, Buick, GMC.

En effet, malgré un changement de direction, la concession Paillé a décidé de maintenir le partenariat existant avec l’événement, pour le plus grand bonheur du comité organisateur.

« Nouvellement arrivé sur la rive-sud, l’équipe Paillé est en effet très fière de collaborer à la réalisation de ces journées de passionnés », ajoute M. Jean-Claude Paillé, président de Paillé Chevrolet, Buick, GMC.

Du 2 au 4 septembre prochain, c’est un rendez-vous au parc Armand-Péloquin à Sainte-Victoirede-Sorel, où sont attendus plus de 5 000 visiteurs. Le comité organisateur est d’ailleurs heureux de lancer la programmation de ces 3 jours de festivités : Spectacles de Jérémie Deslandes et Old Runner Band, animation de D.J. Animation, feux d’artifice, activités pour toute la famille, quelques 580 voitures antiques modifiées, Hot-rads, tracteurs, voitures militaires à voir et plus encore!

« Pour une 6e année, le comité organisateur de Sainte-Victoire en fête a créé une programmation haute en couleur pour l’ensemble de la population », se réjouit le maire de Sainte-Victoire-de-Sorel, M. Jean-François Villiard, « Félicitations aux bénévoles pour tout le travail effectué et bienvenue à tous ! », poursuit-il.

Pour avoir tous les détails de la programmation de cet événement à ne pas manquer, visitez le site www.ste-victoireenfete.com, ou encore téléphonez au 450 782-3111 poste 232.



Le comité organisateur remercie chaleureusement la contribution des principaux commanditaires grâce à qui l’événement est rendu possible : Paillé Chevrolet, Buick, GMC, Linde, Construction Sorel, Dj-animation.ca, Excavation Gaby Trépanier, Fastenal, Gimatech Électrique, Le Groupe Pro-Sin, Proweb2000.com, Royal Pyrotechnie, Usinage 2 Rives, Acier Armature Montérégie, Boutique Multi-Flammes, Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Construction Pierre-Luc Daneau, Docteur du Pare-Brise Sorel-Tracy, Drainage Richelieu, Ferme Calixa, IGA André Tellier, Les Coffrages Lanoie & Frères, Les entreprises Dutremble et Mongeau, Rénovation Simon Théroux, Remorquage Pinard, Revêtement René Lafleur, Sylvain Rochon, député de Richelieu, TechnoLaser, Traversy Traiteur, Xtrem Informatique.