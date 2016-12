La saison automne 2016 débute bientôt

Azimut diffusion débutera sa saison automne 2016 dans quelques semaines et peut maintenant annoncer deux autres spectacles complets à sa programmation, en plus d’une primeur pour l’hiver-printemps 2017.

Automne 2016

Deux spectacles s’ajoutent à ceux de Brigitte Boisjoli (9 septembre) et Richard Séguin (26 novembre) déjà annoncé complets plus tôt cet été ; ce sont les spectacles de Charlotte Cardin (29 septembre) et Phil Roy (28 octobre) qui seront également présentés devant salle comble !

On profite de l’occasion pour rappeler qu’une supplémentaire est présentement en vente pour la tournée acoustique « Pasty Cline » de Brigitte Boisjoli qui aura lieu le vendredi 27 janvier 2017 à 20h au Café-théâtre Les Beaux Instants.

Pour ceux qui n’auraient toujours pas leurs billets pour Le Caboose Band (23 septembre) et pour Laurence Jalbert (21 octobre), faites vite car il reste moins d’une vingtaine de billets pour chacun.

Hiver-printemps 2017

On vous avait promis une primeur ; Louis-Jean Cormier sera en tournée solo pour « Les passages secrets » partout au Québec dès l’automne et c’est le vendredi 31 mars 2017 à 20h qu’il s’arrêtera à Sorel-Tracy, plus précisément au Café-théâtre Les Beaux Instants, pour le plus grand bonheur de ses fans ! Les billets sont en vente dès maintenant chez Azimut diffusion seulement, au 450.780.1118#1, au 3015, place des Loisirs, ou directement sur le site de vente en ligne au https://azimut.artishows.com.

Pour plus d’information sur la programmation complète d’Azimut diffusion, rendez-vous au www.azimutdiffusion.com. La plupart de nos billets sont également en vente chez Louise Péloquin Mode, au 450 743.1234, 90, rue du Roi. Vous pouvez aussi vous les procurer au prix régulier sur notre site de vente en ligne moyennant un frais de 1,00 $/billet.