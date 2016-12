Prégent et Lecompte échangent leur place avec Busty and the Bass

Azimut diffusion procède à un échange de date entre Busty and the Bass et Prégent & Lecompte afin de pouvoir maintenir les deux spectacles à sa programmation automne 2016.

En effet, Azimut diffusion a appris le lundi 29 août que le groupe Busty and the Bass a reçu une occasion en or de tournée au Royaume-Uni du 28 septembre au 8 octobre prochain, faisant en sorte qu’il ne pouvait plus être présent pour le spectacle au Marine Cabaret prévu le jeudi 6 octobre. Comme il s’agit d’un des coups de cœur de la directrice de la prochaine saison et que l’organisme ne voulait pas perdre la chance de présenter le groupe, il a été convenu avec l’agence de Claude Prégent et Alain Lecompte de faire un échange de date.

C’est ainsi que le spectacle Prégent et Lecompte en chansons sera devancé au jeudi 6 octobre et que celui de Busty and the Bass sera remis au jeudi 13 octobre, à 18h au Marine Cabaret.

Tous les détenteurs de billets ont été contactés par téléphone ou par courriel, si toutefois vous avez des billets et n’avez pas été rejoint par notre équipe, communiquez avec nous au 450.780.1118#1, notre préposée à la billetterie saura répondre à vos questions.

Merci de votre compréhension ! Visitez le www.azimutdiffusion.com pour plus d’information ou pour connaître notre programmation complète pour la saison automne 2016.