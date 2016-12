Le Steamy Nights Band au Café-théâtre le 16 septembre

Azimut diffusion reprend son concept de « Party de la rentrée » de l’an dernier et vous invite, cette fois, à découvrir la formation soreloise Steamy Nights Band le vendredi 16 septembre à 18h30 au Café-théâtre Les Beaux Instants du Centre culturel de Sorel-Tracy.

Après le succès retentissant du « Party de la rentrée avec les 4B », Azimut diffusion n’a eu d’autre choix que de récidiver cette année, cette fois avec le Steamy Nights Band ; nouvellement formé, le groupe composé des sorelois Christine Latour (voix), Patricia Larché (voix), Martine Desaulniers (voix), Serge Capistran (guitare et direction musicale), Vincent Lemoine (claviers) et Stéphane Jetté (batterie), propose une ambiance chaleureuse au rythme des succès de chanteuses connues des répertoires R&B, pop, soul, motown et dance ! Que l’on pense à Alicia Keys, Aretha Franklin, Beyoncé, Joss Stone, Lauryn Hill, Norah Jones, Katy Perry, Lorde, Amy Winehouse ou Christina Aguilera ; on sait que vous entonnerez chacune des pièces tout en tapant du pied !

La soirée d’activité de financement débute à 18h30, vous pourrez dès ce moment récupérer vos billets réservés à l’entrée, choisir vos sièges dans la salle et profiter de la bière gratuite qui vous sera offerte au bar sur présentation de votre billet. Vers 19h, vous pourrez vous délecter de votre hot-dog allemand gratuit fait avec les saucisses de chez William J. Walter et les pains de chez Métro Plus Sylvain Brière. Enfin, à 20h, place au spectacle du Steamy Nights Band !

Procurez-vous vos billets dès maintenant à la billetterie d’Azimut diffusion, au 450 780.1118 #1, ou chez Louise Péloquin Mode, au 450 743.1234. Ils sont en vente au coût de 20,00 $, taxes et frais de service inclus, incluant un hot-dog allemand et une bière. Vous pouvez aussi vous les procurer sur notre site web au www.azimutdiffusion.com, moyennant un frais de 1,00 $/billet.