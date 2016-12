Un franc succès pour la 6e édition de Sainte-Victoire en Fête!

Le comité organisateur de Sainte-Victoire se réjouit du grand succès de la 6e édition de Sainte-Victoire en fête, qui se tenait du 2 au 4 septembre dernier.

L’événement a attiré plus de 5 000 visiteurs, et près de 580 véhicules antiques en provenance de plusieurs régions du Québec et de l’Ontario étaient en exposition sur les lieux. Considérant l’attractivité et la popularité de la fête année après année, le comité organisateur annonce qu’elle sera de retour pour une 7e édition!

Pour le maire de Sainte-Victoire-de-Sorel, M. Jean-François Villard : « Il s’agit d’une grande fierté dans notre municipalité, d’autant plus que l’événement attire des gens de partout au Québec. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui ont pris part à ces festivités, faisant en sorte que nous puissions les reconduire l’année prochaine. Merci aussi au comité organisateur ainsi qu’aux bénévoles qui travaillent fort pour nous offrir un événement d’envergure ».

Le comité organisateur remercie une fois de plus chaleureusement la contribution des principaux commanditaires grâce à qui l’événement a été rendu possible : Paillé Chevrolet, Buick, GMC, Linde, Construction Sorel, Dj-animation.ca, Excavation Gaby Trépanier, Fastenal, Gimatech Électrique, Le Groupe Pro-Sin, Proweb2000.com, Royal Pyrotechnie, Usinage 2 Rives, Acier Armature Montérégie, Boutique Multi-Flammes, Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Construction Pierre-Luc Daneau, Docteur du Pare-Brise Sorel-Tracy, Drainage Richelieu, Ferme Calixa, IGA André Tellier, Les Coffrages Lanoie & Frères, Les entreprises Dutremble et Mongeau, Rénovation Simon Théroux, Remorquage Pinard, Revêtement René Lafleur, Sylvain Rochon, député de Richelieu, TechnoLaser, Traversy Traiteur, Xtrem Informatique.

Le comité organisateur de Sainte-Victoire en fête est composé de : M. Stacy Généreux, M. Dany Leblanc, Mme Chantal Michaud, M. Steve Trépanier, Mme Marie-Claude Antaya, M. Michel Roy, M. Jean-François Villiard et M. Luc Dionne.