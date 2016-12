Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, on reçoit de la grande visite!

La Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel sont fières de participer à la 20e édition des Journées de la culture. Durant ces trois journées, un vent de culture déferlera sur Sorel-Tracy et sa région où il sera possible d’assister ou de participer à plusieurs activités culturelles offertes gratuitement dans différents lieux de diffusion.

Que ce soit à la Maison des gouverneurs, au carré Royal, à la Bibliothèque « Le Survenant », au Biophare, à la Maison de la musique, à la galerie Horizon, au centre Notre-Dame ou dans les municipalités de Saint-Robert et de Saint-Roch-de-Richelieu, il sera possible de vous familiariser avec le travail des artistes et celui des organismes œuvrant en culture. Ils auront l’occasion de vous charmer et de vous captiver. Spectacles et prestations multidisciplinaires, musique classique, films, contes, photographies… C’est par le biais de ces différents médiums et à travers le talent de chaque artiste que la culture revêtira une expression, une émotion!

On vous y attend en grand nombre!

Consultez le www.ville.sorel-tracy.qc.ca pour accéder à la programmation complète des Journées de la culture de la Ville de Sorel-Tracy.