Du 7 octobre au 27 novembre, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à l’exposition simultanée de Serge Desroches et de la Société historique Pierre-de-Saurel à la Maison des gouverneurs. Le vernissage aura lieu le vendredi 7 octobre à compter de 17 h à la Maison des gouverneurs.

Exposition de Serge Desroches

Modéliste et collectionneur de navires à échelle réduite depuis la fin des années 80, Serge Desroches présente 54 navires, toutes catégories confondues, représentant plus de 200 ans d’histoire et d’évolution architecturale, mécanique et technologique, allant des premiers vapeurs à aubes aux transatlantiques de notre ère.

Exposition de la Société historique Pierre-de-Saurel les « Bateaux blancs »

Il y a cinquante ans, le 9 juin 1966, le « Tadoussac » et le « Richelieu » étaient remorqués de Sorel au port d’Anvers en Belgique pour y être envoyés à la ferraille, mettant ainsi fin à quarante ans d’une belle d’histoire d’amour avec les Sorelois. La Société historique Pierre-de-Saurel désire souligner le 50e anniversaire de ce départ par une exposition sur les « Bateaux blancs » à la Maison des gouverneurs.

L’entrée sera gratuite. L’exposition sera ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.