Baratempo en spectacle le 16 octobre à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Baratempo, le dimanche 16 octobre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Un spectacle humoristique et dynamique qui s’adresse à toute la famille et qui vous propose une découverte musicale par l’utilisation de différents instruments tels que le didjeridoo, le « beat boxing », le cajon, le trombone, le pandeiro et la conque! BaraTempo vous fera vivre un moment amusant et enrichissant qui vous procurera d’excellents souvenirs!

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.