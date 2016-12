Foudl’Art 2017: C’est le temps de proposer des projets

Oyez, oyez artistes de la MRC de Pierre-De Saurel ! L’automne est arrivé, il est temps de préparer la prochaine édition de Foudl’Art. La Ville de Sorel-Tracy et la MRC vous invitent donc à présenter vos dossiers pour Foudl’Art 2017. Foudl’Art est un projet qui crée une rencontre entre un artiste, ses œuvres et des jeunes. Des artistes de disciplines variés sont jumelés à des classes de 3e ou 4e année de quelques-unes des 15 écoles primaires de la Commission scolaire de Sorel-Tracy et de l’école Harold-Sheppard.



L’artiste propose et élabore un projet artistique dont le thème est l’identité culturelle locale. Celui-ci anime une série de cinq ateliers d’une demi-journée à travers lesquels il amène les élèves à participer au processus de création.



Pour la cinquième année consécutive, la coordination du projet est confiée aux Ateliers Je suis capable, dont la mission est de dispenser des activités éducatives visant le développement d’habiletés et l’estime de soi chez les jeunes.



Vous êtes artistes et vous êtes intéressés ? Tous les détails de l’appel sont disponibles sur les sites Internet de la MRC de Pierre-De Saurel et de la Ville de Sorel-Tracy, dans la section culture. Les membres de Toque de culture peuvent consulter l’onglet « Appel de candidature » dans la section qui leur est réservée. Enfin, vous pouvez contacter Caroline Cloutier, coordonnatrice à la politique culturelle de la MRC, au 450 743-2703 poste 229, ou Christine Bouvette, régisseuse culturelle de la Ville, au 450 780-5600 poste 4421. Les intéressés ont jusqu’au 17 novembre 2016 pour remplir le formulaire se trouvant sur l’un ou l’autre des sites.