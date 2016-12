Antoine Lachance sera l’invité au restaurant Le Belvédère

Les finissantes de bureautique au Cégep de Sorel-Tracy vous invitent le 30 novembre 2016 à un 5 à 7 avec Antoine Lachance au restaurant Le Belvédère.

Les étudiantes du Collège ont eu le mandat d’organiser un évènement afin d’apporter leur aide à une cause qui leur touche spécialement. Elles donneront les profits à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

Leur invité, Antoine Lachance, finaliste au festival international de la chanson de Granby en 2014 et gagnant de Ma première place des arts 2016, devient de plus en plus connu auprès des grandes villes. Les étudiantes se considèrent très chanceuses d’avoir l’opportunité de collaborer avec lui pour la soirée au Belvédère.

Les billets seront disponibles le mardi 15 novembre de 11 h à 12 h 30 dans le hall d’entrée bloc D porte 11 du Cégep de Sorel-Tracy. Le prix d’un billet est de 20,00 $, incluant une consommation gratuite, de petites bouchées et une participation au tirage de plusieurs prix. Aussi, les billets seront vendus au Cégep, au bureau de la Fondation.