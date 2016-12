Mélissa Bédard en spectacle le 20 novembre à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle s’aimer de Mélissa Bédard, le dimanche 20 novembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Mélissa rêve depuis longtemps de présenter son deuxième spectacle solo et d’aller à la rencontre de son public qui lui est si fidèle depuis son passage à Star Académie en 2012. Le répertoire musical de ce spectacle sera composé de chansons qui figurent sur son deuxième album. Un spectacle intime où l’émotion et le charisme de l’artiste seront au rendez-vous.

Expositions de Serge Desroches et de la Société historique Pierre-De-Saurel

Rappelons que l’exposition du modéliste Serge Desroches et l’exposition sur les Bateaux blancs de la Société historique Pierre-de-Saurel se poursuivent jusqu’au 27 novembre à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.