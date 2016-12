Le sculpteur Claude Millette présente son exposition Corphéum à la Maison des gouverneurs

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à l’exposition Corphéum de Claude Millette du 3 décembre 2016 au 26 février 2017 à la Maison des gouverneurs. Le vernissage aura lieu le dimanche 4 décembre à compter de 14 h.

« La série d’œuvres proposée ici s’inscrit dans la continuité de ma recherche sur la captivité et le mouvement. Ces deux thèmes aux antipodes sont à la base même de mon vocabulaire et de ma démarche. Ces antagonistes nourrissent l’expérimentation constante de vouloir insuffler la sensualité à la matière brute et rébarbative qu’est l’acier, l’acier inoxydable ou le bronze. J’ai choisi ces matériaux pour leurs qualités plastiques et esthétiques, pour leur durabilité et aussi par affinité… Le feu, entre autres, est l’élément et l’outil qui en permet la maîtrise » explique l’artiste Claude Millette.

L’entrée est gratuite. L’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.