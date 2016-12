Le Noël magique d’Igor Déor sera présenté le 18 décembre à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle le Noël magique d’Igor Déor, le dimanche 18 décembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Le clown Igor Déor est un clown professionnel avec 25 ans d’expérience. Fondateur des Clowns du Carrousel et propriétaire d’Orange Bleue, il travaille dans le monde des enfants et il les comprend…

Le Noël magique d’Igor Déor est un mélange de chansons, de danse, de magie et de pur bonheur… Petits et grands passeront un bon moment familial!

Exposition de Claude Millette

Rappelons que l’exposition Corphéum de Claude Millette se poursuit jusqu’au 26 février 2017 à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.