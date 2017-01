Près de 10 000 personnes célèbrent l’ouverture des fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy

La grande fête populaire organisée pour lancer les festivités du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy a rassemblé près de 10 000 personnes au centre-ville le 31 décembre dernier. Activités familiales au carré Royal en après-midi, cracheurs de feu, tyrolienne, carrousel, musique et danse en soirée, les citoyens ont répondu présents à l’invitation de la Corporation des Fêtes. La fête a culminé à minuit par un feu d’artifice de 17 minutes. La foule rassemblée sur le quai no 2, un nouveau parc public qui s’avance 200 mètres sur le fleuve Saint-Laurent, a apprécié les talents de la firme Royal pyrotechnie, gagnante de cinq Jupiter d’or.

« C’est avec une grande émotion que je nous vois tous rassemblés ici ce soir, à proximité du premier fort érigé en 1642 à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. L’année 2017 est une invitation à une grande rencontre avec notre histoire, une prise de conscience du moment présent et une rencontre avec un futur que nous bâtissons ensemble jour après jour. Une rencontre de toutes les possibilités que le monde moderne nous offre. Nous sommes rassemblés sur le fleuve, un formidable atout qui nous connecte au monde » a pour sa part déclaré le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin.

De la mi-juin à la mi-septembre 2017, quatre autres grandes célébrations viendront souligner cet anniversaire qui fait de Sorel-Tracy la quatrième plus ancienne ville du Québec. Pour Benoît Gauthier, directeur général de la Corporation, « ces événements seront autant d’occasions pour tous les Sorelois d’exprimer leur fierté et leur joie de vivre, et aussi de partager avec tous les Québécois leur histoire et un coin de pays à nul autre pareil ».

Sous le thème de La grande rencontre, la Fête d’ouverture était présentée par la caisse Desjardins Pierre-De Saurel et Lussier Dale Parizeau. Pour en connaître davantage sur les célébrations du 375e anniversaire de Sorel-Tracy, visitez le site Internet au www.375sorel-tracy.com ou suivez-nous sur Facebook à www.facebook.com/375soreltracy/.