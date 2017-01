La Comédie Humaine à Sorel !

Avec MICHÈLE DESLAURIERS, YVES CORBEIL, SOPHIE BOURGEOIS et ANTOINE DURAND accompagnés par le pianiste Philippe Noireaut .

Le vendredi 3 février à 20h, au Café-théâtre Les Beaux Instants

Nouvelle représentation, nouveau contenu et nouvelles scènes à chaque rendez-vous!!! Au programme, des auteurs d’ici et internationaux dont :



GRATIEN GÉLINAS, ERIC-EMMANUEL SCHMIDT, CARL RITCHIE, JEAN DAIGLE, FRANÇOIS ARCHAMBAULT, GEORGES FEYDEAU, JEAN-CLAUDE GERMAIN et MOLIÈRE



Des extraits, entre autres, de La Passion de Narcisse Mondoux, Le Libertin, Sacré Famille, Le Jugement dernier, Le Reflet des années, Fiancés en herbe, Mamours et conjugat et Dom Juan.



Les plus grands extraits et les plus belles scènes de théâtre joués, pour vous, en toute intimité, texte en main, avec quelques déplacements, dynamiques et interprétés par quatre comédiens accompagnés par un musicien. Ils vous feront découvrir ou redécouvrir les plus beaux textes, à leur manière, de la dramaturgie et de la littérature internationale. La représentation se termine par un échange avec les comédiens qui demeurent sur scène pour vous rencontrer, vous, le public.



Émotions, spontanéité et proximité sont au cœur de ce rendez-vous, sans prétention, mais unique en son genre.



Du théâtre vu de près, comme vous n'en avez jamais vu.

RÉSERVATION : 450 780-1118 ou au www.azimutdiffusion.com