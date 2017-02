Maude Audet en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Maude Audet, le dimanche 19 février à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Un peu plus de deux ans après la parution de son premier album, Maude Audet nous revient avec Nous sommes le feu, une œuvre incarnée et intimiste où se mêlent tout doucement guitares électriques, cordes, vibraphone et piano. Puisant son inspiration dans la résistance et l’adversité, Maude signe des textes empreints d’une force fragile où se côtoient tour à tour amour, joie, doute et solitude.

Expositions de Claude Millette

Rappelons que l’exposition Corphéum de Claude Millette se poursuit jusqu’au 26 février à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.