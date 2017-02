La série chouchou d’Azimut diffusion reprend le 23 février prochain

Azimut diffusion est heureux de présenter sa série des « Jeudis d’Azimut » qui se tiendra tous les jeudis du 23 février au 27 avril à 18h au Marine Cabaret.

Au Marine Cabaret depuis l’automne 2008, Azimut diffusion convie la population à des spectacles d’une durée d’environ une heure, en formule « 5 à 7 », tous les jeudis d’octobre, novembre, mars et avril, afin d’y faire de belles découvertes. Depuis le début de la série, Azimut diffusion a reçu de nombreux artistes qui ont su faire leur marque dans le paysage musical : Ian Kelly, Dawn Tyler Watson, Catherine Durand, Damien Robitaille, Kleztory, le Vent du Nord, Marie-Pierre Arthur, Pépé et sa guitare, Mara Tremblay, Élage Diouf, Alex Nevsky, Jordan Officer, Sally Folk, Jill Barber, Daran, Pierre Flynn, Ingrid St-Pierre, QW4RTZ, Half Moon Run, Bears of Legend, Les Sœurs Boulay, Groenland, The Seasons et 2Frères, pour ne nommer que ceux-là !

Pour la 18e saison, Azimut diffusion vous propose 10 rendez-vous à ne pas manquer.

Pour débuter la série, nulle autre que la très attendue Andrea Lindsay, qui sera enfin des nôtres afin de présenter son nouvel album « Entre le jazz et la java », réalisé par le talentueux guitariste Jordan Officer. Sur cet opus, Andrea Lindsay se fait plaisir en réinterprétant ses pièces préférées du jazz francophone ou francophile. « Du Poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg aux Choses inutiles de Sylvain Lelièvre, en passant par les Cinémas-bars de Diane Tell, jusqu’au Jazz et la java de Claude Nougaro, chacune de ces chansons, à sa façon, me parle et est unique et importante pour moi. », peut-on lire sur le site de l’auteure-compositrice-interprète.

Lui succèderont ensuite Antoine Lachance, Alejandra Ribera, Gabriella, Bellflower, Fanny Bloom, Andria Simone, Émile Bilodeau, Kyra Shaughnessy et La Famille Ouellette. Pour en savoir plus sur chacun de ces spectacles, rendez-vous au www.azimutdiffusion.com/jeudis.

Les billets sont disponibles chez Azimut diffusion, au 450 780.1118 #1, et chez Louise Péloquin Mode, au 450 743.1234, au coût de 12,00 $ régulier et de 10,00 $ VIP, taxes et frais de service inclus. Vous pouvez aussi vous les procurer au tarif régulier sur notre site web au www.azimutdiffusion.com, moyennant un frais de 1,00 $/billet.