Le photographe Gary Carpentier présente son exposition Fragment d’architecture soreloise à la Maison des gouverneurs

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à l’exposition Fragment d’architecture soreloise de Gary Carpentier du 4 mars au 30 avril à la Maison des gouverneurs. Le vernissage aura lieu le vendredi 3 mars à 19 h.

« Photographe autodidacte, je fais de la photo depuis maintenant 10 ans. J’ai commencé cette activité de façon très sporadique et détachée et avec le temps, j’ai développé et réalisé plusieurs projets en photographie. La photo est avant tout pour moi une façon d’apprécier les objets et les sujets qui nous entourent.

Le projet Fragment d’architecture soreloise a pour but de faire ressortir l’authenticité et la personnalité architecturale de certains bâtiments. Les photos sont accompagnées d’un bref descriptif historique ou anecdotique et permettent de susciter l’attention de tous, de changer le regard que nous avons sur la ville et de l’aborder sous un angle différent. L’objectif espéré de ce projet est de redécouvrir la ville de Sorel-Tracy avec ses textures, ses couleurs et ses courbes, dans toute sa beauté » explique M. Carpentier.

L’entrée est gratuite. L’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou encore, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.