Jazz Urbain en spectacle le 19 mars à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Jazz Urbain, le dimanche 19 mars à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Cinq musiciens d'expérience forment le quintet sorelois Jazz Urbain. Piano synthétiseur, saxophones, guitare, basse et batterie sauront vous divertir dans un vaste spectre musical.

L'expérience cumulée de chaque musicien a permis au groupe de trouver son identité musicale à travers la fusion des styles jazz, rock, blues et contemporain. Cette fusion apporte ainsi aux spectateurs une expérience musicale pleine d’énergie, unique et innovatrice.

Exposition de Gary Carpentier

Rappelons que l’exposition Fragment d’architecture soreloise de Gary Carpentier se poursuit jusqu’au 30 avril 2017 à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

