Statera, la 104e île, une expérience unique à Sorel-Tracy en 2018

Le dévoilement du concept préliminaire, de l’image de marque et des outils médiatiques du projet Statera, la 104e île s’est tenu aujourd’hui, dans le pavillon expérientiel du Quai du traversier de Sorel-Tracy, en présence de madame Nathalie LeMay du RIRÉRST, promoteur de l’expérience Statera, et de monsieur Jacques Larue d’XYZ Technologie Culturelle.

Une expérience immersive unique sur le fleuve Saint-Laurent

Réalisée par la firme XYZ Technologie Culturelle, l’expérience fantastique Statera (balance en latin) sera présentée en juin 2018 sur le Quai du traversier de Sorel-Tracy surplombant le fleuve Saint-Laurent. Cet environnement particulier est situé au cœur d’un archipel de 103 îles faisant partie de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, reconnue par l’UNESCO.

Statera, la 104e île, se déclinera en deux volets :

A. Un parcours immersif et interactif intérieur (jour et soir) où le visiteur plongera dans l’univers des îles de Sorel la nuit, un monde situé entre la réalité et la fiction;

B. Une projection multimédia intérieure dans un dôme à 360 degrés (soir), où le spectacle relatera les 375 ans d’histoire de Sorel-Tracy. La nuit tombée, ce dôme illuminé créera une signature lumineuse distinctive sur le fleuve Saint-Laurent.

«Avec ce nouveau projet d’envergure, nous voulons créer un pôle d’attraction touristique innovant au cœur de la Ville de Sorel-Tracy et dynamiser notre activité économique», affirme Nathalie LeMay, porte-parole du RIRÉRST. «Nous travaillons fort en ce moment pour établir les bases d’une destination touristique globale et concertée» renchérit Benoît Théroux, président du RIRÉRST.

Lors de l’événement, la firme de création artistique et technologique XYZ Technologie Culturelle, a présenté un aperçu de ce concept jamais vu. « Nous nous sommes complètement immergés dans l’histoire riche de la région afin de proposer une expérience dans laquelle les Sorelois se reconnaitront mais dont les thématiques sont universelles, telles que l’équilibre fragile entre les mondes naturels et industriels », explique Jacques Larue, concepteur. « Avec Statera, les touristes comme les locaux vont vivre une expérience haute en couleurs, de niveau international. »