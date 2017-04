Al Collins en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des Dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle d’Al Collins, le dimanche 23 avril à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Al Collins est un chanteur de charme dans le plus pur style des crooners américains. Son tour de chant reprend les plus grands standards des crooners américains les plus célèbres, tels que Dean Martin, Frank Sinatra, Nat « King » Cole, Tom Jones et Michael Bublé.

Exposition de Gary Carpentier

Rappelons que l’exposition Fragment d’architecture soreloise de Gary Carpentier se poursuit jusqu’au 30 avril à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou encore, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.