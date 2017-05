Marianne Verville et Guarija en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Marianne Verville et Guarija, le dimanche 14 mai à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Marianne Verville et Guarija rassemblent une poète toute en performance et un surprenant duo de musique du monde. Ensemble, le groupe propose « (Dé)partir », un voyage musical et poétique à travers les Amériques où les côtés sombres parviennent à la lumière et où les rythmes latins s’aventurent dans les gammes blues.

Exposition de Maurice Parent

Rappelons que l’exposition Sorel-Tracy : du virtuel à la réalité de Maurice Parent se poursuit jusqu’au 28 juillet à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.