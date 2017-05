Les participants au 17e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sorel-Tracy arrivent ce jeudi !

Le 1er juin, c’est près de 800 participants au Rendez-vous panquébécois Sorel-Tracy qui seront en route pour la Montérégie afin de vivre le plus grand rassemblement de jeunes artistes amateurs au Québec. En effet, le comité organisateur est fin prêt pour cet événement qui sera assurément, EAUX en couleurs!



Depuis plusieurs mois, les membres du comité organisateur, les différents partenaires et les bénévoles ont travaillé fort pour rendre possibles les différentes activités qui auront lieu sur sept sites principaux dans la Ville de Sorel-Tracy, soit : le Colisée Cardin (fête d’accueil, cérémonies et soirées dansantes), l’École secondaire FernandLefebvre (hébergement, alimentation, activités complémentaires et spectacles), l’École secondaire BernardGariépy (formations et spectacles), le Centre culturel de Sorel-Tracy (formations), le Cégep de Sorel-Tracy (formations), le Carré royal (Slide Kings) et le Quai no 2 (spectacles). Au total, ce sera grâce aux 200 bénévoles, 28 partenaires et commanditaires et aux 17 membres du comité organisateur formé de bénévoles et employés délégués de six organisations impliquées (Ville de Sorel-Tracy, Commission scolaire de Sorel-Tracy, Loisir et Sport Montérégie, Cégep de Sorel-Tracy, MRC de Pierre-De Saurel et Bureau d’information touristique de Sorel-Tracy) que cet événement pourra avoir lieu. En somme, réunir toutes ces personnes pour permettre la réalisation de notre organisation est en soi déjà une grande réussite pour nous!



Le comité organisateur invite le public à venir assister à la cérémonie d’ouverture le 1er juin au Colisée Cardin à 19h30, mettant en vedette le comédien et humoriste Mehdi Bousaidan, la comédienne et chanteuse Claudia Bouvette, la batteuse Emmanuelle Caplette et 30 danseuses citoyennes de Sorel-Tracy qui ont préparé un numéro spécial exclusif pour l’événement. Les billets seront disponibles à la porte au coût de 10 $. Des billets sont également en vente pour assister aux six spectacles dans trois salles différentes (École secondaire FernandLefebvre, École secondaire Bernard-Gariépy et salle du Quai no 2), mettant en vedette les lauréats des finales régionales du Québec. Nous suggérons aux spectateurs d’acheter les billets en ligne au coût de 10 $ via la billetterie d’Azimut diffusion. Les spectacles débutent à 19 heures.



Du 1er au 4 juin prochain, Sorel-Tracy, municipalité de laquelle une foule d’artistes est née ne pourra être plus culturelle qu’en accueillant tous ces jeunes talents! Bienvenue aux artistes et au public! Place au spectacle!