Breaktime et Beach Bums Group donneront le coup d’envoi aux soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente Breaktime le lundi 19 juin, au parc Dorimène-Desjardins et Beach Bums Group exceptionnellement le jeudi 22 juin, dans la cour arrière du centre culturel. Les spectacles sont présentés à 19 h.

Breaktime

Des classiques du rock à la pop dansante, Breaktime touche à un répertoire qui plaît à tous. L’énergie contagieuse de ses musiciens est le secret du succès de ce groupe de la région. Venez bouger, vous amuser et célébrer la musique d’hier et d’aujourd’hui avec eux.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Beach Bums Group

Créés en 1998, les Beach Bums font revivre l’époque où la plage, le soleil et l’été sans fin étaient célébrés par les Beach Boys, groupe par excellence du surf rock et ambassadeurs de la Californie utopique depuis plus de cinq décennies. Un rendez-vous avec Beach Bums Group, c’est la promesse de replonger dans cette ambiance insouciante et ensoleillée.

En cas de pluie, le spectacle sera présenté à l’intérieur du centre culturel.

Consultez le site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca) pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy.