Francis Désilets en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Francis Désilets, le dimanche 11 juin à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Francis Desilets vous invite dans son monde. Explorateur passionné de l’Histoire, il la laisse se faufiler au travers de ses contes. Et quand le conte l’aura rendu ivre de mots, il ne pourra s’empêcher d’y joindre les chansons qui l’habitent.



Exposition de Maurice Parent

Rappelons que l’exposition Sorel-Tracy : Du virtuel à la réalité de Maurice Parent se poursuit jusqu’au 28 juillet à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou encore, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.