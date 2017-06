Un groupe de la région assurera la partie musicale de l’événement « Si on parlait de Georges… »

Azimut diffusion a annoncé, lors de son lancement de programmation automne 2017, la tenue d’une activité gratuite se tenant dans le cadre des Journées de la Culture : « Si on parlait de Georges… » aura lieu le samedi 30 septembre à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Dans la brochure promotionnelle, l’organisme de diffusion indique ceci à propos de l’activité : « De 13h30 à 16h, l’équipe d’Azimut diffusion vous accueillera pour visiter la toute nouvelle salle Georges-Codling. À 20h, la population est invitée à venir visionner un court film intitulé « Si on parlait de Georges… ». Ce film retrace en images l’histoire de la salle Georges-Codling. Suite au visionnement, Azimut diffusion vous offre une prestation musicale « surprise »! »

C’est le groupe sorelois Berth Rock & Blues Band qui a été choisi pour faire bouger la foule présente lors de l’événement. Une décision qui allait de soi pour Azimut diffusion suite à l’acte de générosité dont a fait preuve la formation de la région envers l’organisme le 9 mai 2014. En effet, le Berth Rock & Blues Band avait offert de jouer bénévolement afin que les profits générés par le spectacle servent au projet de rénovation de la salle Georges-Codling et du 28, rue du Roi. C’est un montant de près de 5 000 $ qui a pu être amassé et injecté dans la campagne de financement grâce à leur geste altruiste.

Vous retrouvez donc sur scène les huit membres du groupe : Luc Berthiaume à la basse, Pierre Berthiaume à la guitare et aux voix, Mario Brun aux claviers, Sébastien Dionne aux voix, Jean-Guy Péloquin à la guitare, Daniel Robidoux à la batterie, Louis Latraverse au saxophone et Robert Spick aux percussions. Pour vous, ils interprèteront des succès rock, folk-rock et blues des années 70 ; les Beatles, les Rolling Stone, Cream, The Doors, Jethro Tull et plusieurs autres seront à l’honneur.

L’accès à ce spectacle en totalement gratuit ! Pour y assister il faut simplement vous procurer un laisser-passer obligatoire à la billetterie d’Azimut diffusion, 450.780.1118#1.

Pour connaître la programmation complète, visitez le www.azimutdiffusion.com.