Antoine Laporte et Steamy Nights seront au programme des soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente Antoine Laporte le lundi 26 juin, au parc Hervé-Larivière et Steamy Nights le mercredi 28 juin, au carré Royal. Les spectacles sont présentés à 19 h.

Antoine Laporte

Le pianiste Antoine Laporte, originaire de Sorel-Tracy, et étudiant à l’École Glenn Gould du Royal Conservatory of Music de Toronto, vous offre un récital composé d’œuvres de Mozart, Beethoven, Liszt et quelques surprises. C’est un rendez-vous!

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Steamy Nights

Ce groupe vous offrira une expérience qui vous mettra dans une ambiance chaleureuse et festive en rendant hommage à plusieurs chansons du répertoire Motown, Rhythm & Blues et Pop. Steamy Nights est composé de six Sorelois, soit Serge Capistran, Martine Desaulniers, Vincent Lemoine, Christine Latour, Stéphane Jetté et Patricia Larcher.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Consultez le site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca) pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs ou encore suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy.