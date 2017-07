Pascal Camirand et Charles Robert en spectacle dans les parcs!

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente Pascal Camirand le lundi 17 juillet, au parc Monseigneur Nadeau et Charles Robert le mercredi 19 juillet, au carré Royal. Les spectacles sont présentés à 19 h.

Pascal Camirand

CAMIRAND, un groupe de rock pur et dur, mais d’une sensibilité palpable. Avec sa voix puissante chargée d’émotion, Pascal Camirand livre une performance de haute voltige. Appuyé par des textes tirés des relations humaines qui l’entourent, sa musique est intense et authentique. Sur scène, il est accompagné par ses amis et complices.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Charles Robert

Un univers électro-pop, des mélodies accrocheuses sur des chansons rythmées, voilà ce que vous invite à découvrir Charles Robert. Ayant acquis une riche expérience de scène, avec de grands artistes tels Véronic Dicaire, Alex Nevsky et Dumas, Charles est vraiment enthousiaste de présenter son spectacle unique.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Consultez le site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca) pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs ou encore, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy.