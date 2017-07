Le grand Décapage au profit de l’Harmonie Calixa Lavallée et de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Dans le cadre de l’exposition Sorel-Tracy, du Virtuel à la Réalité de Maurice Parent, une activité de financement aura lieu à la Maison des Gouverneurs le jeudi 20 juillet prochain. Le but est de remettre 50% des ventes à l’Harmonie Calixa Lavallée et la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.

L’activité se déroulera sous forme de 5 @ 7 incluant un encan silencieux. Les pièces pour l’évènement seront offertes au départ à 50% de la valeur indiquée. Cette exposition se termine à la fin juillet, venez en grand nombre.

Monsieur Parent est fière de cette exposition et de l’accueil qu’elle a reçu. « Voulant redonner à ma région dans deux secteurs qui m’ont touché dans ma vie : la culture plus spécifiquement par ma relation professionnelle avec l’Harmonie Calixa Lavallée et le domaine de la santé pour y avoir passé quelques temps ces dernières années. Par cette activité, j’aurai la chance de faire profiter deux organismes qui me tiennent à cœur. »

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel appui et remercie monsieur Maurice Parent pour sa collaboration par cette initiative. Les sommes amassées serviront à maintenir, consolider et développer des services de qualité dans notre région afin d’aider les gens d’ici.

« De par sa grande générosité, monsieur Maurice Parent permettra à l'Harmonie Calixa-Lavallée se poursuivre sa mission de faire rayonner la culture musicale soreloise et encourager la relève artistique dans la région. Nous lui en sommes très reconnaissants. » Simon Berthiaume, président de l'harmonie.