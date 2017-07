Ne manquez pas les spectacles du groupe Alkatraz et de Raphaël Dénommé dans un parc près de chez vous !

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente Alkatraz le lundi 24 juillet, au parc André-Ossant et Raphaël Dénommé le mercredi 26 juillet, au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les spectacles sont présentés à 19 h.

Alkatraz

Ces trois frères unis vous transmettent leur amour de la musique en vous offrant les plus grands succès du grand Johnny Cash. Alkatraz livre les pièces du grand Men in Black en conservant toute la rébellion, l’intensité et la peine présentes dans ses textes en y ajoutant une bonne dose d’énergie et de passion.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Raphaël Dénommé

Ce jeune auteur-compositeur-interprète varennois est aussi imprévisible qu’attachant. Showman rassembleur, Raphaël Dénommé sait gagner rapidement le public grâce à son talent brut, son authenticité et sa folie contagieuse. En spectacle, Raphaël Dénommé c’est une ambiance festive aux sonorités blues-folk-trash qu’il appelle lui-même le « Castor Blues québécois ».

En cas de pluie, le spectacle sera présenté au centre culturel.

